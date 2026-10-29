USD87.45EUR97.29RUB1.09
24.kg

Сокулук районундагы мектептеги өрттү төрт машина өчүрүп жатат

13:44, 29 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Кожомкул айылынын Горький көчөсүндө жайгашкан мектепте бүгүн өрт чыкты.

1793256548197-317c499f-fd1c-49f3-bc1b-a8472e1905fb-333png-optimized.webp

Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан 24.kg агенттигине билдиришкендей, саат 11.36да өрттү өчүрүүгө Ленин районунун № 6 өрткө каршы куткаруу бөлүмүнөн эки өрт өчүрүүчү эсеп тартылган.

Саат 11.53тө кошумча күч катары Сокулук районунун № 23 өрткө каршы куткаруу бөлүмүнөн дагы эки өрт өчүрүүчү эсеп жөнөтүлгөн.

Мындан сырткары, саат 11.58де окуя болгон жерге Каатчылык кырдаалдарда башкаруу борборунун ыкчам тобу жөнөтүлгөн.

Блок YouTube

Тема боюнча материалдар

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18