Үйүнөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз: 22 жаштагы Мээрим Бабаева изделүүдө
Бишкек шаарынын Ленин райондук ИИБне жаран Б. К. кайрылып, 2004-жылы туулган кызы Бабаева Мээримди издөөгө көмөк көрсөтүүнү суранган.
Алдын ала маалыматтар боюнча, кыз Бишкек шаары, «Кудайберген» конушу, № 5 көчөсү дарегинде жайгашкан үйүнөн чыгып кеткен. Учурда анын кайда экени белгисиз.
Белгилери:
- бою — болжол менен 165 сантиметр;
- дене түзүлүшү — арык чырай;
- чачы — ачык түстө;
- көзү — күрөң.
- Кийген кийими: мезгилге жараша кийинген.
Урматтуу жарандар! Эгерде сиздерге Бабаева Мээримдин жүргөн жери тууралуу кандайдыр бир маалымат белгилүү болсо, токтоосуз түрдө Бишкек шаарынын Ленин райондук ИИБне төмөнкү телефон номерлери аркылуу кабарлап коюуңуздарды өтүнөбүз:
0 700 860 909, 0 707 143 471 же 102.