USD87.45EUR97.29RUB1.09
24.kg

Оштогу мушташ: Колледждин үч студенти кармалды

10:11, 29 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Ошто Ош технологиялык университетинин алдындагы колледждин биринчи курсунун үч студенти Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин (ОшМПУ) биринчи курсунун эки студентин сабаган деп шектелүүдө. Бул тууралуу шаардык милициядан билдиришти.

Текшерүүгө кечээ социалдык тармактарда тараган жигитти сабап жаткан видео себеп болгон.

1793244465353-e7756b85-da2a-410b-977e-59e1f2e6d6cf-resized-850x570png-optimized.webp

Милиция мушташка катышкан деп шектелген үч адамдын өздүгүн аныктады. Алар колледждин 2010 жана 2011-жылы туулган студенттери. Алардын бири сабап кетүүнү уюштурган деп шектелүүдө.

Тергөөнүн алдын ала маалыматы боюнча, окуя 27-октябрда ОшМПУнун спорттук аянтчасынын жанында болгон. Шектүүлөр ушул университеттин биринчи курсунун эки студентин сабап кетишкен.

Үч студент милицияга жеткирилди. Учурда окуянын чоо-жайы аныкталууда. Жабыркагандардын алган жаракаттарынын оордугун аныктоо үчүн соттук-медициналык экспертиза дайындалды.

Тема боюнча материалдар

ИИМ Адахан Мадумаровго кол салуу боюнча маалыматты четке какты

Баланы куткарып калган. Бекен Асанбеков эрдиги үчүн сыйланды

Орусиядан Кыргызстанга 4,5 миллион сомдук баңгизат ташылып келген

Новопавловкада өспүрүмдүн сабалышы боюнча кылмыш иши козголду

Тааныштары аркылуу жардам берүүнү убада кылган: Өзгөндө шектүү кармалды

«Саясий өңүт жок». ИИМ башчысы Сыймык Жапыкеевдин билдирүүсүнө жооп берди

Бишкектеги массалык жол кырсыгынан эки адам жабыркады

Ош шаарында мас абалында рулга отурган айдоочу кармалды

600 миң сомго жакын айып пул: Чүй облусунда мигранттар текшерилди

Сыргак Кенжебаев бир айга камакка алынды

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18