USD87.45EUR97.75RUB1.08
24.kg

Кыргызстанда бир жумада мас абалында унаа башкарган 368 айдоочу кармалды

12:07, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Жол кыймылынын эрежелерин бузуунун 21 миң 812 учуру аныкталды. Бул тууралуу ИИМдин Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти.

Маалыматка ылайык, жол эрежесин бузуу фактысы 30-октябрдан 5-ноябрга чейин катталган.

Алардын ичинен:

  • Тийиштүү документтери жок транспорт каражаттарын башкаруу — 632;
  • Мас абалында авто транспорт каражатын башкаруу — 368;
  • Авто унаанын терезелерин мыйзамсыз караңгылатуу — 293;
  • Жөө жүргүнчүлөр катышкан жол эреже бузуулар — 538;
  • Транспорт каражаттарынын эксплуатациялоо эрежелерин бузуу -1 055;
  • Авто ээнбаштык — 26;
  • Белгиленген ылдамдыктан ашуу — 924;
  • Жалган мамлекттик номери менен унаа башкаруу — 6;
  • Башка жол эрежелерин бузуу фактылары — 15 582;

Ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 2 388 авто унаа убактылуу токтотуучу айып короо жайына токтотулган.

ЖКККББ айдоочулардан жол кыймылынын коопсуздугунун эрежелерин так сактоого чакырат.

Тема боюнча материалдар

Бишкектин Эмен сейил багындагы тротуарлар унаалардан тазартылды

Оштогу мушташ: Колледждин үч студенти кармалды

ИИМ Адахан Мадумаровго кол салуу боюнча маалыматты четке какты

Баланы куткарып калган. Бекен Асанбеков эрдиги үчүн сыйланды

Орусиядан Кыргызстанга 4,5 миллион сомдук баңгизат ташылып келген

Новопавловкада өспүрүмдүн сабалышы боюнча кылмыш иши козголду

Тааныштары аркылуу жардам берүүнү убада кылган: Өзгөндө шектүү кармалды

«Саясий өңүт жок». ИИМ башчысы Сыймык Жапыкеевдин билдирүүсүнө жооп берди

Бишкектеги массалык жол кырсыгынан эки адам жабыркады

Ош шаарында мас абалында рулга отурган айдоочу кармалды

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18