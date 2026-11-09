Кыргызстанда бир жумада мас абалында унаа башкарган 368 айдоочу кармалды
Жол кыймылынын эрежелерин бузуунун 21 миң 812 учуру аныкталды. Бул тууралуу ИИМдин Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти.
Маалыматка ылайык, жол эрежесин бузуу фактысы 30-октябрдан 5-ноябрга чейин катталган.
Алардын ичинен:
- Тийиштүү документтери жок транспорт каражаттарын башкаруу — 632;
- Мас абалында авто транспорт каражатын башкаруу — 368;
- Авто унаанын терезелерин мыйзамсыз караңгылатуу — 293;
- Жөө жүргүнчүлөр катышкан жол эреже бузуулар — 538;
- Транспорт каражаттарынын эксплуатациялоо эрежелерин бузуу -1 055;
- Авто ээнбаштык — 26;
- Белгиленген ылдамдыктан ашуу — 924;
- Жалган мамлекттик номери менен унаа башкаруу — 6;
- Башка жол эрежелерин бузуу фактылары — 15 582;
Ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 2 388 авто унаа убактылуу токтотуучу айып короо жайына токтотулган.
ЖКККББ айдоочулардан жол кыймылынын коопсуздугунун эрежелерин так сактоого чакырат.