USD87.45EUR97.75RUB1.08
24.kg

Чүйдө дайынсыз жоголгон 19 жаштагы жигиттин сөөгү Ысык-Ата суусунан табылды

15:22, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Чүй облусунун Ысык-Ата районунда 28-октябрда жоголгон 19 жаштагы Азим Жыргалбековдун сөөгү табылды. Бул тууралуу Чүй облустук Ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти.

Милициянын маалыматы боюнча, 31-октябрда укук коргоо органдарына 2007-жылы туулган жигиттин жоголгондугу тууралуу арыз түшкөн.

Көрсөтүлгөндөй, 28-октябрда ал Бишкектеги батиринен чыгып кеткен бойдон кайтып келген эмес. Текшерүүнүн жүрүшүндө милиция кызматкерлери аны акыркы жолу Ысык-Ата районунун Дмитриевка айылында достору менен жолугушканда көрүшкөнүн аныкташкан.

9-ноябрда издөө иштеринин жүрүшүндө ӨКМ жана милиция кызматкерлери Азим Жыргалбековдун сөөгүн Дмитриевка жана Буденовка айылдарынын ортосундагы Ысык-Ата дарыясынан, көпүрөнүн жанынан табышкан.

Учурда аталган факты боюнча тиешелүү текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Окуянын жагдайлары такталууда.

Тема боюнча материалдар

Кыргызстанда бир жумада мас абалында унаа башкарган 368 айдоочу кармалды

Бишкектин Эмен сейил багындагы тротуарлар унаалардан тазартылды

Оштогу мушташ: Колледждин үч студенти кармалды

ИИМ Адахан Мадумаровго кол салуу боюнча маалыматты четке какты

Баланы куткарып калган. Бекен Асанбеков эрдиги үчүн сыйланды

Орусиядан Кыргызстанга 4,5 миллион сомдук баңгизат ташылып келген

Новопавловкада өспүрүмдүн сабалышы боюнча кылмыш иши козголду

Тааныштары аркылуу жардам берүүнү убада кылган: Өзгөндө шектүү кармалды

«Саясий өңүт жок». ИИМ башчысы Сыймык Жапыкеевдин билдирүүсүнө жооп берди

Бишкектеги массалык жол кырсыгынан эки адам жабыркады

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18