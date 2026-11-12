USD87.45EUR97.49RUB1.05
24.kg

Бишкекте баңгизат таратууга шектелген жаран кармалды

09:33, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Бишкек ШИИББдин Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери «Допинг» ыкчам-алдын алуу иш-чарасынын алкагында Биринчи май районунун аймагынан 2006-жылы туулган С. К. аттуу жаранды кармашты. Ал синтетикалык баңгизаттарды жашыруун жайларга катып кетүү жолу менен таратууга шектелүүдө.

Кармалган жаранды жеке тинтүү учурунда милиция кызматкерлери белгисиз зат салынган 56 таңгакты табышкан. Мындан тышкары, кийинки иш-чаралардын алкагында С. К. көрсөткөн жерлерден дагы ушундай сегиз таңгак табылып, алынды. Жалпысынан салмагы 152 граммды түзгөн 64 таңгак алынган.

1794453135722-77fb26d5-028c-4a97-aec0-849e66fe02a5-a3904b97-b0c4-47c1-bdb1-c3685bb0459ajfif-optimized.webp

 

777777777777777777777777777777777777777777777777777.png

 

1/2

Бул факт боюнча Кылмыш-жаза кодексинин 282-беренеси менен кылмыш иши козголду. Кылмыш-процессуалдык кодексинин 96-беренесинин тартибинде шектүү кармалып, борбор калаанын ИИББдин убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тиешелүү тергөө амалдары жүргүзүлүүдө.

Бишкек ШИИББ эскертет: баңгизаттарды таратуу, анын ичинде жашыруун жайларга катып кетүү жолу менен таратуу кылмыш жоопкерчилигине алып келет. Мекеме жарандарды, айрыкча жаштарды баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө байланышкан оңой акча табуу сунуштарына азгырылбоого чакырат.

Тема боюнча материалдар

Чүйдө дайынсыз жоголгон 19 жаштагы жигиттин сөөгү Ысык-Ата суусунан табылды

Кыргызстанда бир жумада мас абалында унаа башкарган 368 айдоочу кармалды

Бишкектин Эмен сейил багындагы тротуарлар унаалардан тазартылды

Бишкекте баңгизат саткан интернет-дүкөндүн уюштуруучусу кармалды

Оштогу мушташ: Колледждин үч студенти кармалды

ИИМ Адахан Мадумаровго кол салуу боюнча маалыматты четке какты

Бишкекте 46 миллион сомдук 7 килограммдан ашык баңгизат колго түшүрүлдү

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18