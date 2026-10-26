Орусиядан Кыргызстанга 4,5 миллион сомдук баңгизат ташылып келген
КыргызстандынИчки иштер министрлигинин Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы Орусия Федерациясынан психотроптук заттарды мыйзамсыз алып кирүү каналына бөгөт койду.
Ведомствонун билдиришинче, Орусиянын Ички иштер министрлиги менен биргеликте Бишкек шаарынын аймагында жүктү алып жаткан жеринен 1998-жылы туулган К. Б. Т. аттуу жаран кармалган.
Текшерүү учурунда аба тазалагычтын ичинен 1 килограмм 64 грамм «Альфа-PVP» психотроптук заты табылып алынган.
«Аталган жаран төрт ай бою психотроптук заттарды жашыруун катуу ыкмасы менен таратуу менен алектенип келген. Алдын ала эсептөөлөр боюнча, эгерде алынган партия мыйзамсыз сатыла турган болсо, мыйзамсыз киреше 4 миллион 500 миң сомдон ашмак», — деп белгилешти.
Интернет-дүкөн аркылуу иш алып барган кылмыштуу топтун башка катышуучуларынын өздүгүн аныктоо боюнча ыкчам-иликтөө чаралары улантылууда.