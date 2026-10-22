USD87.45EUR98.24RUB1.07
24.kg

Новопавловкада өспүрүмдүн сабалышы боюнча кылмыш иши козголду

11:16, 22 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Милиция буга чейин социалдык тармактарда видеосу тараган өспүрүмдөрдүн өздүгүн аныктады.

Күбөлөр сейил бакта өспүрүмдү сабап жатканын видеого тартып алышкан. Жабырлануучунун атасы чара көрүү өтүнүчү менен арыз менен кайрылган.

Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгы билдиргендей, окуянын чоо-жайын аныктоо үчүн 2010 жана 2009-жылы туулган үч өспүрүм милиция бөлүмүнө жеткирилди.

Блок YouTube

Бул факт боюнча Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 280-беренеси («Бейбаштык») боюнча кылмыш иши козголду. Зарыл болгон экспертизалар дайындалды.

Милиция ата-энелерди балдарды тарбиялоого көңүл бурууга жана аларга мыйзамсыз аракеттердин кесепеттерин түшүндүрүүгө чакырды.

Тема боюнча материалдар

Тааныштары аркылуу жардам берүүнү убада кылган: Өзгөндө шектүү кармалды

«Саясий өңүт жок». ИИМ башчысы Сыймык Жапыкеевдин билдирүүсүнө жооп берди

Бишкектеги массалык жол кырсыгынан эки адам жабыркады

Ош шаарында мас абалында рулга отурган айдоочу кармалды

600 миң сомго жакын айып пул: Чүй облусунда мигранттар текшерилди

Сыргак Кенжебаев бир айга камакка алынды

Кыргызстанда күч түзүм кызматкерлеринин айлык акы жана пенсиялары жогорулатылат

«Мыйзамсыз мигрант»рейдди: Бишкекте 30дан ашык чет өлкөлүк кармалды

Ош шаарында дээрлик төрт айдан бери жоголгон өспүрүм изделүүдө

150 миң долларлык калп, бийликти басып алуу чакырыгы. Сыргак Кенжебаев кармалды

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18