Новопавловкада өспүрүмдүн сабалышы боюнча кылмыш иши козголду
Милиция буга чейин социалдык тармактарда видеосу тараган өспүрүмдөрдүн өздүгүн аныктады.
Күбөлөр сейил бакта өспүрүмдү сабап жатканын видеого тартып алышкан. Жабырлануучунун атасы чара көрүү өтүнүчү менен арыз менен кайрылган.
Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгы билдиргендей, окуянын чоо-жайын аныктоо үчүн 2010 жана 2009-жылы туулган үч өспүрүм милиция бөлүмүнө жеткирилди.
Бул факт боюнча Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 280-беренеси («Бейбаштык») боюнча кылмыш иши козголду. Зарыл болгон экспертизалар дайындалды.
Милиция ата-энелерди балдарды тарбиялоого көңүл бурууга жана аларга мыйзамсыз аракеттердин кесепеттерин түшүндүрүүгө чакырды.