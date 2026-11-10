USD87.45EUR97.83RUB1.07
24.kg

Мамлекеттик чек ара кызматында төраганын орун басары алмашты

13:50, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Мирзамир Сыдыков Мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын биринчи орун басары кызматынан бошотулду. Тиешелүү тескемеге президент Садыр Жапаров кол койду.

Бул кызматка Жаныбай Юсубалиев дайындалды.

850x570.png

Ачык булактарда Жаныбай Юсубалиевдин толук өмүр баяны жок. Анын 2020-жылдардын башында Чек ара кызматынын турак жай-эксплуатациялык камсыздоо башкармалыгынын башчысы кызматын ээлегени маалым.

Эскерте кетсек, Мирзамир Сыдыков бул кызматка 2026-жылдын 11-мартында дайындалган. Ал ведомствону санариптештирүүгө, көзөмөлдөө-өткөрүү пункттарына видеокөзөмөл системаларын киргизүүгө жана мамлекеттик чек аранын коопсуздугун чыңдоого багытталган реформаларды ишке ашыруу менен алектенген.

Тема боюнча материалдар

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18