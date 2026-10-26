Кыялбек Тойчиев «УТРК Ош» телеканалынын директору болуп дайындалды
«УТРК Ош» телеканалынын директору Эрмек Муратбек уулу өз каалоосу менен кызматтан кетти. Жаңы жетекчи болуп Кыялбек Тойчиев дайындалды.
Кыялбек Тойчиев 1987-жылы Ош облусунун Өзгөн районунда туулган. Ачык булактардын маалыматы боюнча, ал буга чейин телекомпанияны жана маалымат агенттигин жетектеген, ошондой эле «Live News» ЖЧКсынын башкы директору кызматын аркалаган.
Эскерте кетсек, 2022-жылдагы реформадан кийин мурда өз алдынча иштеп келген облустук телеканалдар УТРКнын курамына кирген. «УТРК Ош» телеканалынын тарыхы өзгөчөлөнүп турат. Ал эл аралык донорлордун колдоосу менен 2010-жылдагы июнь окуяларынан кийин ишин баштаган «Ынтымак» ОРТРКнын базасында түзүлгөн.