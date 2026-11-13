Кубанычбек Өмүралиев Түрк инвестициялык фондунун президенти болуп шайланды
Кубанычбек Өмүралиев Түрк инвестициялык фондунун президенти болуп шайланды. Чечимди алты мамлекетти бириктирген фонддун жогорку башкаруу органы — Башкаруучулар кеңеши бир добуштан кабыл алды.
Кубанычбек Өмүралиев бул кызматта ыйгарым укуктары 2026-жылдын 11-ноябрында аяктаган фонддун биринчи президенти жана негиздөөчүсү Багдад Амреевди алмаштырды. Жаңы жетекчи 12-ноябрда өз милдеттерин аткарууга киришти.
Өмүралиев дипломатия, аймактык экономикалык кызматташтык жана мамлекеттик башкаруу чөйрөсүндө 30 жылдан ашык иш тажрыйбасына ээ.
2022-жылдан 2026-жылга чейин ал Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы кызматын аркалаган. Ага чейин, 2019-жылдан 2022-жылга чейин Кыргызстандын Түркиядагы Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси болгон, ал эми 2021-жылдан тарта Израилде да дипломатиялык аккредитацияга ээ болгон.
Ар кайсы жылдары Өмүралиев Кыргызстанды Беларуста жана Балтика өлкөлөрүндө тааныткан, Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигиндеги туруктуу өкүлү болгон, Бириккен Араб Эмираттарында башкы консул, Кыргызстандын АКШ жана Канададагы дипломатиялык миссиясынын кеңешчи-элчиси жана башчысынын орун басары болуп иштеген. Ошондой эле КР Тышкы иштер министрлигинин экономикалык саясат департаментин жетектеген.
Өмүралиевдин жетекчилиги алдында Түрк инвестициялык фонду мүчө-өлкөлөрдүн ортосундагы экономикалык байланыштарды чыңдоого, чек ара аркылуу сооданы жана инвестицияларды, транспорттук жана логистикалык инфраструктураны өнүктүрүүгө, ошондой эле туруктуу өнүгүүнү колдоого багытталган долбоорлорду каржылоону улантат.
Фонддун курамына Азербайжан, Венгрия, Казакстан, Кыргызстан, Түркия жана Өзбекстан ки