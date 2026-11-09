USD87.45EUR97.75RUB1.08
24.kg

Айдит Эркин Кыргызстандын Пакистандагы элчиси болуп дайындалды

11:33, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Садыр Жапаров кол койгон Жарлыкка ылайык, Айдит Эркин Кыргызстандын Пакистан Ислам Республикасындагы Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу Президенттин басма сөз кызматынан билдиришти.

1794200062345-6e525ef6-0828-4d12-8033-5b2d4b570a65-resized-850x570png-optimized.webp

Белгилей кетсек, Айдит Эркин буга чейин Кыргызстандын Бельгия Падышалыгындагы, Брюссель шаарындагы резиденциясы менен ишин айкалыштыруу боюнча Нидерланды Падышалыгындагы жана Люксембург Улуу Герцогдугундагы элчиси, ошондой эле Кыргызстандын Европа биримдигиндеги туруктуу өкүлү кызмат ордун ээелеген.

Тема боюнча материалдар

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18