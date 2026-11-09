Айдит Эркин Кыргызстандын Пакистандагы элчиси болуп дайындалды
Садыр Жапаров кол койгон Жарлыкка ылайык, Айдит Эркин Кыргызстандын Пакистан Ислам Республикасындагы Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу Президенттин басма сөз кызматынан билдиришти.
Белгилей кетсек, Айдит Эркин буга чейин Кыргызстандын Бельгия Падышалыгындагы, Брюссель шаарындагы резиденциясы менен ишин айкалыштыруу боюнча Нидерланды Падышалыгындагы жана Люксембург Улуу Герцогдугундагы элчиси, ошондой эле Кыргызстандын Европа биримдигиндеги туруктуу өкүлү кызмат ордун ээелеген.