Болоткан Баяке уулу Баткен районунун акими болуп дайындалды
Болоткан Баяке уулу Баткен районунун акими болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин администрациясынан билдиришти.
Буга чейин Болоткан Баяке уулу Кадамжай районунун акими кызматын аркалап келген. Ал бул кызматка 2023-жылдын декабрь айында дайындалган.
Болоткан Баяке уулу 33 жашта. Чүй облусунун Сокулук районунда туулган.
«Финансы жана кредит» жана «Агрономия» адистиктери боюнча жогорку билимге ээ.
2012-жылдан бери Сокулук, Кара-Суу жана Нарын райондорунда муниципалдык жана мамлекеттик кызматтарда эмгектенген.