Кыш босогодо: Бишкекте көмүр канча сомдон сатылууда?
Бишкек шаардык мэриясы калаадагы 4 райондо көмүр базалары үзгүлтүксүз иштеп жатканын эскертти.
Белгилегендей, тиешелүү кызматтар көмүр базаларындагы отундун көлөмүнө туруктуу мониторинг жүргүзүп, белгиленген баалардын сакталышын көзөмөлдөп турушат.
Төмөндө көмүрдүн запастары, баалары тууралуу айтылды:
Свердлов районунда 9 көмүр базасы иштеп жатат. Көмүрдүн жалпы запасы 7 361 тоннаны түзөт.
Учурда «Кара-Кече» көмүрүнүн бир тоннасы 7 000 сомдон, ал эми «Шабыркүл» көмүрү 7 800 сомдон сатылууда.
Биринчи Май районунда 9 туруктуу көмүр базасы иш алып барууда. Бүгүнкү күнгө карата көмүрдүн жалпы калдыгы 1 184,69 тоннаны түзөт.
«Кара-Кече» көмүрүнүн бир тоннасы 7 000–7 200 сомдон, «Миң-Куш» көмүрү 8 000 сомдон, «Шаргунь» көмүрү 7 600 сомдон сатылууда.
Айрым базалардан «Шарбон» маркасындагы көмүрдү да кап менен сатып алууга болот. Бир каптын баасы — 300 сом.
Октябрь районунда калкка «Кара-Кече» көмүрү сунушталып, анын бир тоннасы 7 000 сомдон сатылууда. Райондогу көмүр базаларында отундун жалпы запасы 1 017 тоннаны түзөт.
Ленин районунда 13 көмүр базасы иштеп жатат. Көмүрдүн жалпы запасы болжол менен 6 500 тоннаны түзөт.
«Кара-Кече» жана «Миң-Куш» көмүрлөрүнүн бир тоннасы 7 000 сомдон, ал эми «Шабыркүл» көмүрү 7 800 сомдон сатылууда.