USD87.45EUR97.41RUB1.09
24.kg

Бишкекте көмүр жетиштүү: Базар даректери жана баалары кайрадан жарыяланды

09:24, 30 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Бишкектин төрт районундагы көмүр базаларында жалпы 13 миң 190 тонна көмүр бар. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынан билдиришти.

Маалыматка ылайык, көмүр тоннасына 7 миң сомдон өйдө сатып ала алышат. Ленин районунда 5 миң 370 тонна, Свердлов районунда 5 миң 550 тонна, Октябрь районунда 1 миң 713 тонна жана Биринчи май районунда 557 тонна көмүр камдалган.

Ленин районунда Кара-Кече маркасындагы көмүр төмөнкү даректерде сатылат:

Ак-Ордо-3 конушу, Жума көчөсү, 498;

Ак-Ордо-3 конушу, Жаңы-Муун көчөсү, 49;

Новопавловка конушу, Усупбаев көчөсү, 83/4;

Мурман көчөсү, № 67а жана № 126;

Б. Алыкулов көчөсү, № 3;

Сарыкулаков көчөсү, № 6д;

Дэн Сяопин проспектиси, № 306а;

Мурман көчөсү, 45/2-контур;

Селекция конушу, Таш-Рабат көчөсү, 4а.

Миң-Куш маркасындагы көмүрдү Мурман көчөсү, № 122а дарегиндеги «Береке» көмүр базасынан жана Дэн Сяопин проспектиси, № 308/4 дарегинен сатып алууга болот. Шабыркүл көмүрү Б. Алыкулов көчөсү, № 1д/1 дарегинде сатылат. Бул райондо көрсөтүлгөн маркалардагы көмүрдүн бир тоннасы 7 миң сом турат.

Свердлов районунда 9 көмүр базасы иштейт. Кара-Кече көмүрүнүн бир тоннасы 7 миң сом, Шабыркүл көмүрүнүн бир тоннасы 7 миң 800 сомдон сатылууда.

Октябрь районунда кышка карата 1 миң 713 тонна көмүр камдалган. Учурда райондогу бардык сатуу түйүндөрүндө көмүр бар.

Биринчи май районунда 557 тонна көмүр бар. Кара-Кече маркасындагы көмүрдү төмөнкү даректерден сатып алууга болот:

И. Айдарбеков көчөсү (мурдагы Жаш Гвардия көчөсү), 337, 390-контур;

Түндүк айланма жол, 383-контур;

Саадаев көчөсү, 8б;

Пригородное айылы, Юбилейная көчөсү, 50;

Озерное айылы, Школьная көчөсү, 3;

СУ дача тилкеси, «Трикотажник Б. Ш.».

Миң-Куш көмүрү Озерное айылы, Школьная көчөсү, 1д дарегинде, ал эми Шаргунь көмүрү Школьная көчөсү, 1а/3 дарегинде сатылат.

Бул райондо Кара-Кече көмүрүнүн бир тоннасы 7 миң сом, Миң-Куш 8 миң сом, Шабыркүл 7 миң 600 сом турат.

Көмүр базаларынын даректери тууралуу толук маалыматты Бишкек мэриясынын сайтынан алууга болот.

Тема боюнча материалдар

Бишкекте көмүргө болгон суроо-талап өстү: Эки күндө жети вагон сатылды

Кыргызстанда көмүрдүн баасы 90 күнгө чектелиши мүмкүн

Кышка даярдык. Бишкек мэри Айбек Жунушалиев көмүр базаларын текшерди

Баткен районунда көмүрдүн тоннасы 9-10 миң сомдон сатылууда

Кышка даярдык: Бишкектеги көмүрдү сатуу пункттарынын даректери

Кыргызстанда тогуз айда көмүр казууга берилген 30 лицензия чакыртылып алынды

Кышка даярдык: Бишкекте 26 жерде көмүр сатылып жатат

Кышка көмүрдү кайдан сатып алууга болот? Кыргызстан боюнча баа жана даректери

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18