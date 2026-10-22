Кыргызстанда көмүрдүн баасы 90 күнгө чектелиши мүмкүн
Кыргызстанда көмүрдүн баасына 90 күн мөөнөткө мамлекеттик жөнгө салууну киргизүү пландалууда. Бул чара жылуулук берүү мезгилинде күйүүчү майдын негизсиз кымбатташына жол бербөөгө жана калк үчүн анын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылууга багытталган. Бул тууралуу Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын өкүлдөрү «Биринчи радиодон» билдиришти.
Жөнгө салуунун алкагында мамлекет көмүргө эң жогорку чектелген бааларды белгилейт. Сатуучулар күйүүчү майды бекитилген чектен кымбат сата алышпайт.
Конкреттүү баа чектөөлөрү азырынча жарыялана элек. Алар кошумча аныкталып, жарыяланышы керек.
Көмүр базарындагы кырдаалга жараша мамлекеттик жөнгө салуу мөөнөтү узартылышы мүмкүн.
Мындай тажрыйба мурда да колдонулуп келген. 2025-жылдын 1-октябрынан тартып Кыргызстанда көмүрдүн баасына 90 күнгө мамлекеттик жөнгө салуу киргизилип, отундун эң жогорку баасы аймактар, Бишкек жана Ош шаарлары үчүн өзүнчө белгиленген.
Монополияга каршы кызматтын маалыматы боюнча, 2026-жылдын октябрь айынын башында Токмокто Кара-Кече жана Мин-Куш кендеринен тартылган көмүрдүн тоннасы 6 миң 200 — 6 миң 500 сомдон сатылган. Ошондо ведомство күйүүчү майдын жетиштүү запасы бар экенин жана ашыкча суроо-талап жоктугун кабарлаган.
Жөнгө салуу көмүргө суроо-талап жогорулаган мезгилде баалардын алып-сатарлык менен өсүшүнө жол бербөөгө багытталган.