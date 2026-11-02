Кыргызстанда көмүрдү чет өлкөгө чыгарууга чектөө кириши мүмкүн
Кыргызстанда күйүүчү майдын тартыштыгына жана ички рынокто баанын кескин жогорулашына жол бербөө үчүн көмүрдүн экспорттолушуна мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүү сунушталууда. Министрлер кабинетинин «Көмүрдү ташуунун айрым маселелери жөнүндө» токтом долбоору коомдук талкууга коюлду.
Маалымкат-негиздемеден келип чыккандай, бийлик өзгөчө күз-кыш мезгилинде өлкөнүн калкын биринчи кезекте көмүр менен камсыз кылууну сактап калуу зарыл деп эсептейт.
Иштеп чыгуучулар ата мекендик катуу күйүүчү майдын экспортуна чектөөлөрдү ички рынокту жөнгө салуу куралы катары пайдаланууну сунушташууда.
Документте белгиленгендей, мурда колдонулган ушуга окшош чаралар 2026-жылы көмүрдүн тартыштыгын, анын ичинде жылытуунун альтернативдүү булактарына мүмкүнчүлүгү чектелген аймактарда алдын алууга жардам берген.
Иштеп чыгуучулардын баалоосу боюнча, чектөөлөр бааны ооздуктоого жана жарандардын социалдык жактан аялуу категорияларын социалдык баада көмүр менен камсыз кылууга өбөлгө түзгөн.
Келтирилген маалыматтарга ылайык, ушул жылдын январь айынан 20-октябрына чейин «Кыргызкөмүр» ААК аркылуу автомобиль транспорту менен 539 миң тоннага жакын көмүр экспорттолгон.
Жеткирүүлөрдүн жалпы наркы 3 миллиард сомдон ашкан. Компаниянын аталган ишмердүүлүктөн тапкан таза пайдасы 126,5 миллион сомго чукулду түздү.
Долбоордун авторлору мамлекеттик компания аркылуу экспорттоо жеткирүү көлөмүн, чыгарылып жаткан көмүрдүн маркаларын жана анын чет өлкөдө сатылышынын фактический наркын көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет деп эсептешет.
Мындан тышкары, сунушталган чаралар контрабанда бөгөт коюуга жана бюджетке салыктар менен бажы төлөмдөрүнүн түшүүсүн камсыз кылууга жардам берет деп болжолдонууда.