USD87.45EUR98.17RUB1.08
24.kg

Кыргызстанда көмүрдү сыртка сатууга тыюуну дагы 6 айга узартуу сунушталды

09:05, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Кыргызстанда көмүрдү автоунаа менен сыртка чыгарууга киргизилген убактылуу чектөөнү дагы алты айга узартуу сунушталууда. Демилгечи катары Энергетика министрлиги чыгууда. Аткаминерлер Министрлер кабинетинин көмүрдү автотранспорт менен ташууга алты айлык мөөнөткө убактылуу тыюу салууну караган токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарды.

Документке ылайык, тыюу салуу өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыздоо, ички рынокто көмүр тартыштыгынын алдын алуу жана күз-кыш мезгилинде бааны кармап туруу максатында узартылууда.

Белгиленгендей, январдан тарта «Кыргызкөмүр» аркылуу автотранспорт менен 539 миң тоннага жакын көмүр 3 миллиард сомдон ашык суммага экспорттолгон.

Бул чектөө «Кыргызкөмүр» АКсына жана «Иркештам» менен «Торугарт» өткөрүү пункттары аркылуу ташууларга жайылтылбайт.

Эске салсак,Министрлер кабинети Кыргызстандан көмүрдү автотранспорт менен ташып чыгууга 2022-жылы убактылуу алты айлык чектөө киргизген. Тыюу улам алты айлык мөөнөткө узартылып келе жатат. Акыркы жолу быйыл апрель айында ушундай эле чектөө киргизилген.

Тема боюнча материалдар

Кыргызстанда көмүрдү чет өлкөгө чыгарууга чектөө кириши мүмкүн

Бишкекте көмүр жетиштүү: Базар даректери жана баалары кайрадан жарыяланды

Бишкекте көмүргө болгон суроо-талап өстү: Эки күндө жети вагон сатылды

Кыргызстанда көмүрдүн баасы 90 күнгө чектелиши мүмкүн

Кышка даярдык. Бишкек мэри Айбек Жунушалиев көмүр базаларын текшерди

Баткен районунда көмүрдүн тоннасы 9-10 миң сомдон сатылууда

Кышка даярдык: Бишкектеги көмүрдү сатуу пункттарынын даректери

Кыргызстанда тогуз айда көмүр казууга берилген 30 лицензия чакыртылып алынды

Кышка даярдык: Бишкекте 26 жерде көмүр сатылып жатат

Кышка көмүрдү кайдан сатып алууга болот? Кыргызстан боюнча баа жана даректери

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18