Бишкекте көмүргө болгон суроо-талап өстү: Эки күндө жети вагон сатылды
Бишкекте Дэн Сяопин проспектиси, 306б дарегиндеги базага жеткирилген он вагондун ичинен жети вагондогу көмүр толук эмес эки күн ичинде сатылып бүттү.
«Кыргызкөмүр» ААКнын башкы директору Рустамбек Садыралиев билдиргендей, вагондор 21-октябрда алынып келинген. 22-октябрь саат 15:00гө карата калган үч вагон да түшүрүлүп, алар кардарларды күтүүдө. Учурда кампада бардыгы болуп 200 тоннага чукул көмүр бар.
Рустамбек Садыралиевдин айтымында, борбор калаанын тургундары кышка даярдануу үчүн күйүүчү майды жигердүүрөөк сатып ала башташты. Буга чейин бул базадан 2,5 миң тонна көмүр сатылган.
Бишкектеги көмүрдү сатуу пункттарынын даректери:
Свердлов районунун аймагында калкка көмүр төмөнкү даректер боюнча сатылууда:
- Достоевский көчөсү, 1 — тел.: (055-02) 8-88-81;
- Төмөнкү Ала-Арча жаңы конушу, Кыргыз көчөсү, № 902 контур — тел.: (050-52) 8-07-02;
- Маевка айылы / Төмөнкү Ала-Арча жаңы конушу, Кыргыз көчөсү, № 818 контур— тел.: (070-67) 2-24-44;
- Төмөнкү Ала-Арчаконушу, Кыргыз көчөсү, 16 — тел.: (070-19) 5-77-77;
- Лебединовка айылы, Калинин көчөсү, 1-линия, 8/1 — тел.: (070-51) 1-86-11;
- Ленинское айылы, айланма жол, № 963 контур (Дордой-2) — тел.: (070-57) 2-57-55;
- Келечек конушу, 14-көчө, № 9— тел.: (050-11) 1-11-86;
- Төмөнкү Ала-Арчаконушу, Курманалиев көчөсү, Элебесов көчөсү менен кесилишинде — тел.: (070-86) 0-43-91.
Ленин районунун аймагында калкка көмүр төмөнкү даректер боюнча сатылууда:
- «Ак-Ордо»конушу, Аят көчөсү, Э. Иманалиев көчөсү менен кесилишинде, контур 98 — тел.: (050-25) 0-03-04;
- Новопавловка айылы, Крупская көчөсү, 283А — тел.: (070-20) 88-97-01;
- Мурманкөчөсү, 67А — тел.: (070-57) 18-77-71;
- Мурманкөчөсү, 126 — тел.: (070-87) 3-80-79;
- Сарыкуловкөчөсү, 6Б (Алыкулов көчөсү) — тел.: (070-31) 3-67-51;
- Алыкулов көчөсү, 3 — тел.: (070-89) 8-24-55;
- Дэн Сяопин көчөсү, 306 — тел.: (070-99) 9-06-53;
- Мурманкөчөсү, 122, 122А — тел.: (070-48) 1-81-81;
- Дэн Сяопин көчөсү, 308 — тел.: (070-28) 8-28-78;
- Алыкулов көчөсү, 1д/1 — тел.: (055-59) 4-88-94;
- Махатма Ганди көчөсү, 79-контур— тел.: (070-19) 1-60
Биринчи Май районунун аймагында көмүр төмөнкү даректер боюнча сатылууда:
- Иманалы Айдарбеков көчөсү (мурдагы Жаш Гвардия көчөсү), 337 — тел.: (070-51) 7-11-85;
- Түндүк айланма жол, № 383контур— тел.: (070-75) 5-46-55;
- Саадаев көчөсү, 8Б — тел.: (070-66) 3-35-50;
- Пригородное айылы, Юбилейная көчөсү, 50 — тел.: (070-41) 5-05-08;
- Озерное айылы, негизги жолдун боюнда — тел.: (070-08) 7-08-41;
- Дача-СУ, «Триотажник Б. Ш.» — тел.: (070-85) 5-51-30.
Октябрь районунун аймагында көмүр төмөнкү даректер боюнча сатылууда:
- Көк-Жар жаңы конушу, Достоевский көчөсү, 97К — тел.: (070-54) 1-48-03;
- Көк-Жар жаңы конушу, Полевая көчөсү, 1/7 — тел.: (055-70) 9-99-11;
- Кара-Жыгач жаңы конушу, Сары-Озон/Обрен көчөлөрү, 1/1 — тел.: (070-94) 0-40-51;
- Лев Толстой көчөсү, б/н — тел.: (070-99) 9-06-53.
Көмүрдүн бар-жогу жана аны сатып алуу боюнча шаар тургундары көрсөтүлгөн байланыш номерлери аркылуу кайрыла алышат.