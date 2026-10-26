USD87.45EUR97.86RUB1.08
24.kg

Кыргызстандын түштүгүндө кайрадан жер титирөө катталды

08:24, 26 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Кыргызстандын түштүгүндө кайрадан жер титирөө болду. Бул тууралуу Улуттук илимдер академиясынын Сейсмология институту билдирет.

Силкинүүнүн күчү болжол менен 3 баллга жетип, бүгүн түнү саат 02:21де катталган.

Жер титирөөнүн очогу Кыргыз стандын аймагында сезилди:

  • Ничке айылынан түштүк-чыгышты көздөй 15 чакырым,
  • Кызыл-Өзгөрүш айылынан чыгышты көздөй 18 чакырым,
  • Токтогул районунун борборунан түштүк-чыгышты көздөй 62 чакырым алыстыкта.

Жер титирөөнүн күчү Кызыл-Өзгөрүш, Ничке жана Сары-Булак айылдарында болжол менен 2 баллды түздү.

Тема боюнча материалдар

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18