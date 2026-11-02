Кыргызстанда жер титирөө катталды
Кыргызстанда бүгүн саат 1.20да күчү 2,5 баллга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу Сейсмология институту билдирди.
Адистердин маалыматы боюнча, жер титирөөнүн очогу Ысык-Көл облусунун аймагында, Жетим-Бел тоо кыркаларынын аймагында жайгашкан.
Жер титирөөнүн очогу Арчалы айылынан 7 чакырым арка-батышта, Узун-Булак айылынан 12 чакырым арка-чыгышта жана Бөкөнбаев райондук борборунан 47 чакырым түштүк-батышта жайгашкан.
Арчалы айылында силкинүүнүн күчү болжол менен 2 баллды түздү.
Жабыркагандар жана кыйроолор тууралуу маалымат түшкөн жок.