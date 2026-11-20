Кечээ Кыргызстанда төрт жер титирөө катталып, бүгүн дагы бирөө болду
Кечээ Кыргызстанда төрт жер титирөө болуп, бүгүн дагы бир жер силкинүү катталды. Мындай маалыматты Улуттук илимдер академиясынын Сейсмология институту билдирди.
Кечээ күчү 3 баллдан 3,5 баллга чейин жеткен жер алдындагы силкинүүлөр саат 05:02де, 11:56да, 15:20да жана 15:36да катталган. Алар Баткен, Ош жана Нарын облустарында сезилген.
Сейсмологдордун маалыматына караганда, бүгүн саат 02:39да өлкөнүн түштүгүндө күчү 3,5 баллга жеткен жер титирөө болду.
Жер титирөөнүн очогу Кыргызстандын аймагында — Бор-Дөбө айылынан түштүк-чыгышты карай 7 чакырым, Ош шаарынан түштүк-чыгышты карай 125 чакырым аралыкта жайгашкан.
Жер титирөөнүн күчү Бор-Дөбө айылында 3 баллды түздү.