USD87.45EUR97.83RUB1.07
24.kg

Кыргыз-тажик чек арасында жер титирөө катталды

08:13, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Кыргыз-тажик чек арасында күчү болжол менен 3,5 баллга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу Кыргызстандын Улуттук илимдер академиясынын Сейсмология институту билдирет.

Маалыматка караганда, жердин силкинүүсү 9-ноябрда саат 8:40та катталган.

Жер титирөөнүн очогу Кыргызстан менен Таджикистандын чек арасында — Бор-Дөбө айылынан түштүк-чыгышты карай 9 чакырым аралыкта жайгашкан.

Бул калктуу конушта жер титирөөнүн күчү 3 баллды түздү.

Эскерте кетсек, кечээ эле саат 5:14тө Бор-Дөбөдөн түштүк-чыгышты карай 5 чакырым аралыкта дагы күчү үч баллга жеткен сейсмикалык активдүүлүк болгон.

Тема боюнча материалдар

Кыргызстанда күчү 3,5 баллга жеткен жер титирөө катталды

Бүгүн Кыргызстанда бир нече жер титирөө катталды

Балыкчы шаарына жакын жерде түндө жер титирөө болду

Кыргызстанда жер титирөө катталды

Кыргызстандын түштүгүндө кайрадан жер титирөө катталды

Кыргызстанда күчү 3 баллга жеткен жер титирөө катталды

Кыргызстанда бүгүн кайрадан жер титиреди

Кыргызстанда күчү 3,4 баллга жеткен жер титирөө катталды

Кыргыз - Өзбек чек арасында жер титирөө болду

Кыргызстанда күчү 4 баллга жеткен жер титирөө болду

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18