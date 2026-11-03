Балыкчы шаарына жакын жерде түндө жер титирөө болду
Балыкчы шаарына жакын жерде түндө күчү 3 баллга жакын жер титирөө катталды. Бул тууралуу Кыргызстандын Улуттук илимдер академиясынын Сейсмология институтунун маалыматында айтылат.
Жер силкинүү түндө, 3-ноябрда саат 00.45те катталган.
Жер титирөөнүн очогу Кыргызстандын аймагында: Кара-Талаа айылынан 5 чакырым чыгышта, Шор-Булак айылынан 9 чакырым түндүк-батышта, Балыкчы шаарынан 28 чакырым түштүк-чыгышта жайгашкан.
Жер титирөөнүн күчү Кара-Талаа айылында 2 баллга жеткен.