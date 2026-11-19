Кыргыз-тажик чек арасында кайрадан жер титиреди
Кыргыз-тажик чек арасында таң эрте кайрадан жер титирөө катталды. Бул тууралуу Кыргызстан Улуттук илимдер академиясынын Сейсмология институту маалымдады.
Күчү 3 баллга жакын жер титирөө бүгүн саат 05:02де катталган.
Жер титирөөнүн очогу Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында: Ормош айылынан батышка карай 7 чакырым, Кыштут айылынан түндүккө карай 10 чакырым, Баткен шаарынан түштүк-чыгышка карай 35 чакырым алыстыкта жайгашкан.
Кыргызстандын аймагында жер титирөөнүн күчү сезилген жок.
Эске салсак, кечээ таң эрте да эки республиканын чек арасында жер титирөө катталган болчу.