Кыргызстанда жеңил автоунаалардын саны 1,4 миллионго жетти
Кыргызстанда жеке ээликтеги жеңил автоунаалардын саны 1,4 миллионго жетти. Бир жыл ичинде бул көрсөткүч 13 пайызга өскөн. Мындай маалыматтарды Улуттук статистика комитети жарыялады.
2026-жылдын 1-январына карата өлкөнүн ар бир миң тургунуна 191 автоунаадан туура келген. Эң жогорку көрсөткүч Чүй облусунда катталган — миң кишиге 288 автоунаа. Экинчи орунда Бишкек шаары — 260 автоунаа.
Ошол эле учурда автомобиль транспорту Кыргызстанда жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү ташуунун негизги ыкмасы бойдон калууда.
Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча, 2025-жылы автомобиль транспорту менен 62 миллион тоннадан ашык жүк ташылган, бул республикадагы бардык жүк ташуулардын 80 пайыздан ашыгын түзөт. Бул көлөмдүн 56 пайыздан ашыгын жеке ишкерлер камсыз кылган.
Автобустар жана таксилер 660 миллионго жакын жүргүнчүнү ташыган. Анын ичинен 381 миллион адам же 58 пайызы жеке жактарга таандык транспортту пайдаланган. Ал эми 279 миллион жүргүнчүнү же 42 пайызга жакынын атайын автотранспорттук ишканалар ташыган.
Ошол эле учурда атайын автобустар жана электробустар менен жүргүнчүлөрдү ташуу көлөмү бир жылда 1,6 эсеге өскөн.
Жүргүнчүлөрдү ташуунун эң көп көлөмү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда, ал эми жүк ташуулар — Бишкек шаарында, Чүй жана Талас облустарында катталган.
Статистикалык маалыматтар 25-октябрда — Кыргыз Республикасынын Автомобиль транспорту жана жол чарба кызматкерлеринин күнүнө карата жарыяланды.