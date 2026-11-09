USD87.45EUR97.75RUB1.08
24.kg

Бишкекте № 23 автобус каттамы эки багытка бөлүндү

11:07, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Коомдук транспорттун ишин жакшыртуу, жүргүнчүлөрдү ташуунун натыйжалуулугун жогорулатуу жана борбор калаанын тургундары үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында Бишкек шаарында № 23 автобус каттамы эки каттамга бөлүндү. Бул тууралуу борбор калаанын мэриясынан билдиришти.

Маалыматка ылайык, буга чейин автобус жарым айланма схема менен каттап келген. Эми оптимизациялоонун алкагында каттам эки өзүнчө багытка бөлүндү.

Мэриядан түшүндүрүшкөндөй, өзгөртүүлөр жүргүнчүлөрдү ташуунун натыйжалуулугун жогорулатууга, коомдук транспорттун ишин жакшыртууга жана шаар тургундары үчүн кыйла ыңгайлуу шарттарды түзүүгө багытталган.

Ошол эле учурда билдирүүдө жаңы каттамдарга кандай номерлер берилгени жана автобустар кайсы көчөлөр менен каттай турганы такталган эмес.

Муниципалитеттен кошумчалашкандай, Бишкектин каттам желесин өркүндөтүү боюнча иштер улантылат.

Тема боюнча материалдар

Бишкекте 80 орундуу жаңы бала бакча ачылды

«Бишкекасфальтсервис» жарандарды жумушкачакырат. Тизме

Бишкектин Эмен сейил багындагы тротуарлар унаалардан тазартылды

«Бишкек жашыл чарба» ишканасы көчөттөрдү сатып алууга тендер жарыялады

Бишкек менен Алматы шаардык көйгөйлөрдү биргелешип чечүүнү макулдашты

Бишкектеги Ботаникалык бакчага эмки жазда беш миң түп дарак отургузулат

Бишкек мэриясында мыйзам бузуулар боюнча 44 материал иликтенүүдө

МинКаб Бишкекти пландоо жана куруу эрежелеринин аткаруучусун аныктады

Кыргызстанда жеңил автоунаалардын саны 1,4 миллионго жетти

Жай бүттү. Бүгүн Бишкекте фонтандар өчүрүлөт

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18