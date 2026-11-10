Бишкектин Ала-Тоо аянтында жаңы жылдык башкы балаты орнотула баштады
Бишкектеги Ала-Тоо аянтында өлкөнүн башкы жаңы жылдык балатысын орнотуу иштери башталды. Бул тууралуу мэриядан билдиришти.
Маалыматка ылайык, орнотуу иштерин «Тазалык» жана «Бишкекжарык» муниципалдык ишканаларынын кызматкерлери жүргүзүүдө.
Башкы балатынын бийиктиги 32 метрди, диаметри 13 метрди түзөт. Анын металл каркасына 3 миң 800 даана ийне жалбырактуу дарактын бутагы бекитилет.
Борбор калааны жаңы жылдык жасалгалоо иштери декабрь айынын ортосуна чейин уланат