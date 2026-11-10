USD87.45EUR97.83RUB1.07
24.kg

Бишкектин Ала-Тоо аянтында жаңы жылдык башкы балаты орнотула баштады

14:25, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Бишкектеги Ала-Тоо аянтында өлкөнүн башкы жаңы жылдык балатысын орнотуу иштери башталды. Бул тууралуу мэриядан билдиришти.

Маалыматка ылайык, орнотуу иштерин «Тазалык» жана «Бишкекжарык» муниципалдык ишканаларынын кызматкерлери жүргүзүүдө.

Башкы балатынын бийиктиги 32 метрди, диаметри 13 метрди түзөт. Анын металл каркасына 3 миң 800 даана ийне жалбырактуу дарактын бутагы бекитилет.

Борбор калааны жаңы жылдык жасалгалоо иштери декабрь айынын ортосуна чейин уланат

Тема боюнча материалдар

Бишкекте бак-дарак көчөттөрү үчүн 500 миллион сомго жакын каражат бөлүнөт

Бишкекте № 23 автобус каттамы эки багытка бөлүндү

Бишкекте 80 орундуу жаңы бала бакча ачылды

«Бишкекасфальтсервис» жарандарды жумушкачакырат. Тизме

Бишкектин Эмен сейил багындагы тротуарлар унаалардан тазартылды

«Бишкек жашыл чарба» ишканасы көчөттөрдү сатып алууга тендер жарыялады

Бишкек менен Алматы шаардык көйгөйлөрдү биргелешип чечүүнү макулдашты

Бишкектеги Ботаникалык бакчага эмки жазда беш миң түп дарак отургузулат

Бишкек мэриясында мыйзам бузуулар боюнча 44 материал иликтенүүдө

МинКаб Бишкекти пландоо жана куруу эрежелеринин аткаруучусун аныктады

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18