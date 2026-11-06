USD87.45EUR98.34RUB1.07
24.kg

Бишкекте 80 орундуу жаңы бала бакча ачылды

15:26, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Бишкектин «Ак-Тилек» конушунда № 80 «Баластан» жаңы бала бакчасы ачылды. Бул тууралуу Бишкек мэриясынан билдиришти. Мекеме 80 балага ылайыкталган.

Бала бакча Ак-Шоокум көчөсүндө жайгашкан. Имараттын жалпы аянты — 1 миң 41 чарчы метр.

Ачылыш аземинде борбор калаанын мэри Айбек Жунушалиев имараттарды сарамжалдуу пайдалануунун жана мектепке чейинки билим берүүнү өнүктүрүү үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү түзүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Анын айтымында, жаңы бала бакчада балдарды ойноо, тарбиялоо жана окутуу үчүн зарыл болгон бардык шарттар каралган.

Айбек Жунушалиев Свердлов районунун башчысына мекеменин жанында унаа токтотуучу жайды уюштуруу маселесин иштеп чыгууну тапшырды.

Тема боюнча материалдар

«Бишкекасфальтсервис» жарандарды жумушкачакырат. Тизме

Бишкектин Эмен сейил багындагы тротуарлар унаалардан тазартылды

«Бишкек жашыл чарба» ишканасы көчөттөрдү сатып алууга тендер жарыялады

Бишкек менен Алматы шаардык көйгөйлөрдү биргелешип чечүүнү макулдашты

Бишкектеги Ботаникалык бакчага эмки жазда беш миң түп дарак отургузулат

Бишкек мэриясында мыйзам бузуулар боюнча 44 материал иликтенүүдө

МинКаб Бишкекти пландоо жана куруу эрежелеринин аткаруучусун аныктады

Кыргызстанда жеңил автоунаалардын саны 1,4 миллионго жетти

Жай бүттү. Бүгүн Бишкекте фонтандар өчүрүлөт

«АгроТехЭкспо» жана «Алтын күз» көргөзмөсү: Бишкектин борборунда кыймыл чектелет

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18