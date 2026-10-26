USD87.45EUR97.86RUB1.08
24.kg

Кыргызстанда бөйрөк боюнча 116 жана боор алмаштыруу боюнча 11 операция жасалды

15:05, 26 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Кыргызстанда бөйрөктү трансплантациялоо боюнча 116 жана боорду алмаштыруу боюнча 11 операция жасалды. Бул тууралуу 26-октябрда Жогорку Кеңештин Эмгек, саламаттыкты сактоо, аялдар иштери жана социалдык маселелер боюнча комитетинин жыйынында саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурбек Букуев билдирди.

Анын айтымында, бөйрөк алмаштыруу операцияларынын көпчүлүгү Улуттук эне жана баланы коргоо борборунда жасалган — 89. Андан сырткары, 19 операция Кыргыз-Түрк достук ооруканасында жана 8 операция Ош мамлекеттик университетинин клиникасында өттү.

Боорду трансплантациялоо боюнча жасалган 11 операциянын 7си ОшМУнун клиникасында, 2ден операция Кыргыз-Түрк достук ооруканасында жана Улуттук хирургия борборунда жасалды.

Нурбек Букуев маалымдагандай, 2024-жылы Президенттин тапшырмасы менен Улуттук эне жана баланы коргоо борборуна медициналык жабдууларды сатып алууга 20 миллион сом бөлүнгөн. 2025-жылы ушул эле мекемеге бөйрөктү трансплантациялоо системасын өркүндөтүү үчүн дагы 26 миллион сом багытталган.

Мындан сырткары, 2025-жылы Саламаттыкты сактоо министрлигинин Жогорку технологиялык медициналык жардам фондунан Кыргыз-Түрк достук ооруканасында алты бейтапка бөйрөк алмаштыруу операциясын жасоо үчүн 3 миллион 960 миң сом бөлүнгөн.

2026-жылга Улуттук эне жана баланы коргоо борборуна бөйрөктү трансплантациялоо боюнча 20 операциянын акысын төлөө үчүн 12 миллион 200 миң сом каралган.

Боорду трансплантациялоону өнүктүрүүгө да каражат бөлүнүүдө.

2024-жылы Улуттук хирургия борбору керектүү жабдууларды сатып алуу үчүн Саламаттыкты сактоону өнүктүрүү фондунан 100 миллион сом алган. 2025-жылы органдарды трансплантациялоо операцияларын өткөрүүгө даярдык көрүү үчүн 33 миллион сом каралган.

2026-жылы бул максаттарга дагы 64 миллион сом каралып, анын ичинен 21 миллион 622 миң сому кошумча медициналык жабдууларды алууга багытталган.

Министрдин орун басарынын маалыматы боюнча, Кыргызстанда органдарын алмаштыргандан кийинки 1 миң 528 бейтап катталган. Алардын ичинен 880ү бөйрөк алмаштыруу, ал эми 648и боор алмаштыруу операциясын башынан өткөргөн.

Тема боюнча материалдар

Кара-Кулжа районунун тургундары чакан ГЭСтердин курулушуна каршы чыгышты

Жогорку Кеңеште Абдыкадыр Орозбековдун 140 жылдыгын белгилөө сунушталды

Кыргызстанда иштеген чет элдик педагогдордун баары эле салыктан бошотулабы?

Садыр Жапаров ТүркПАга мүчө өлкөлөрдүн парламенттеринин спикерлерин кабыл алды

Кыргызстан ТүркПАга төрагалык кылууну Казакстандан өткөрүп алды

Кыргызстандыктар жана белорустар бири-биринин жеринде каттоосу жок 30 күн жүрөт

Япония Кыргызстанга жолдорду оңдоого 3,5 миллион долларга жакын каражат бөлөт

Алты жылда пландалган 715 айылдын 415и гана ичүүчү суу менен камсыздалды

Бүгүн Бишкекте ТүркПАнын жыйындары өтөт

ЖКда өзгөчө балдардын көйгөйлөрүн изилдөөгө депутаттык комиссия түзүлдү

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18