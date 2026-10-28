USD87.45EUR97.54RUB1.08
24.kg

Депутат Бишкектеги түтүн боюнча текшерүүнүн жыйынтыгын ачык жарыялоону суранды

13:11, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Эл өкүлү Бишкектеги түтүн кырдаалы боюнча жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн жыйынтыгын ачык жарыялоону суранууда. Бул тууралуу Рахат Жунушбаева бүгүн, 28-октябрда Жогорку Кеңештин жыйынында билдирди.

Анын айтымында, ага шаар тургундары, Орок айылынын жана Боз-Болток тоосунун айланасындагы калктуу конуштардын жашоочулары түтүнгө даттанып кайрылышууда.

«Бул өз убагында чечүүнү талап кылган абдан олуттуу жана актуалдуу көйгөй. 2024-жылы Жаратылыш ресурстары министрлиги текшерүү жүргүзүп, беш ишкана экологиялык талаптарды бузуу менен иштеп жатканын аныктаган. 2025-жылдын апрель айында кайрадан текшерүү жүргүзүлгөн, бирок кырдаал кандай өзгөргөнү, текшерүүнүн жыйынтыгы кандай болгону белгисиз бойдон калууда», — деди Рахат Жунушбаева.

Ал шаардагы жана анын чет жакасындагы түтүн кырдаалына көптөгөн факторлор: заводдордун иши, транспорт жана көмүр менен жылытуу таасирин тийгизерин кошумчалады.

«Лабораториялык изилдөөлөрдүн, ыйгарым укуктуу органдардын текшерүүлөрүнүн жыйынтыктарын жана түтүндү азайтуу үчүн кандай чаралар көрүлүп жатканын ачык жарыялоо боюнча протоколдук тапшырма берүү зарыл», — деп белгиледи Рахат Жунушбаева.

Тема боюнча материалдар

Япония кыргызстандык 20 аткаминерди окутууга 2,4 миллион доллар бөлөт

Жогорку Кеңештин депутаттары эмки жумада шайлоочулар менен жолугушат

Япония Кыргызстанда ракты диагностикалоого кызыкдар

Кыргызстанда бөйрөк боюнча 116 жана боор алмаштыруу боюнча 11 операция жасалды

Кара-Кулжа районунун тургундары чакан ГЭСтердин курулушуна каршы чыгышты

Жогорку Кеңеште Абдыкадыр Орозбековдун 140 жылдыгын белгилөө сунушталды

Кыргызстанда иштеген чет элдик педагогдордун баары эле салыктан бошотулабы?

Садыр Жапаров ТүркПАга мүчө өлкөлөрдүн парламенттеринин спикерлерин кабыл алды

Кыргызстан ТүркПАга төрагалык кылууну Казакстандан өткөрүп алды

Кыргызстандыктар жана белорустар бири-биринин жеринде каттоосу жок 30 күн жүрөт

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18