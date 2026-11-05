«Бишкекасфальтсервис» жарандарды жумушкачакырат. Тизме
«Бишкекасфальтсервис» муниципалдык ишканасы өз командасын кеңейтүү максатында кызматкерлерди жумушка кабыл алууну жарыялайт.
Муниципалитеттен билдиришкендей, учурда ишканада төмөнкү бош кызмат орундары бар. Айлык акысы 50 000 сомдон жогору.
- Бөлүм башчысы — 1 бош орун;
- Экономист — 4 бош орун;
- Бухгалтер — 3 бош орун;
- Жетектөөчү адис — 1 бош орун;
- Архивариус — 1 бош орун;
- Инженер-сметчик — 2 бош орун;
- Инженер — 1 бош орун;
- Жетектөөчү адис — 1 бош орун;
- Башкы адис — 1 бош орун;
- Башкы адис — 1 бош орун;
- Жол жумушчулары — 10 бош орун;
D категориясындагы айдоочулар — 10 бош орун.
Кошумча маалымат алуу жана жумушка орношуу маселелери боюнча төмөнкү дарекке кайрылса болот.
Дареги: Бишкек шаары, Орозбеков көчөсү, 259. Байланыш телефону: 0554 666-120.