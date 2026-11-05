USD87.45EUR98.35RUB1.07
24.kg

«Бишкекасфальтсервис» жарандарды жумушкачакырат. Тизме

08:45, 05 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

«Бишкекасфальтсервис» муниципалдык ишканасы өз командасын кеңейтүү максатында кызматкерлерди жумушка кабыл алууну жарыялайт.

Муниципалитеттен билдиришкендей, учурда ишканада төмөнкү бош кызмат орундары бар. Айлык акысы 50 000 сомдон жогору.

  • Бөлүм башчысы — 1 бош орун;
  • Экономист — 4 бош орун;
  • Бухгалтер — 3 бош орун;
  • Жетектөөчү адис — 1 бош орун;
  • Архивариус — 1 бош орун;
  • Инженер-сметчик — 2 бош орун;
  • Инженер — 1 бош орун;
  • Жетектөөчү адис — 1 бош орун;
  • Башкы адис — 1 бош орун;
  • Башкы адис — 1 бош орун;
  • Жол жумушчулары — 10 бош орун;

D категориясындагы айдоочулар — 10 бош орун.

Кошумча маалымат алуу жана жумушка орношуу маселелери боюнча төмөнкү дарекке кайрылса болот.

Дареги: Бишкек шаары, Орозбеков көчөсү, 259. Байланыш телефону: 0554 666-120.

Тема боюнча материалдар

Бишкектин Эмен сейил багындагы тротуарлар унаалардан тазартылды

«Бишкек жашыл чарба» ишканасы көчөттөрдү сатып алууга тендер жарыялады

Бишкек менен Алматы шаардык көйгөйлөрдү биргелешип чечүүнү макулдашты

Бишкектеги Ботаникалык бакчага эмки жазда беш миң түп дарак отургузулат

Бишкек мэриясында мыйзам бузуулар боюнча 44 материал иликтенүүдө

МинКаб Бишкекти пландоо жана куруу эрежелеринин аткаруучусун аныктады

Кыргызстанда жеңил автоунаалардын саны 1,4 миллионго жетти

Жай бүттү. Бүгүн Бишкекте фонтандар өчүрүлөт

«АгроТехЭкспо» жана «Алтын күз» көргөзмөсү: Бишкектин борборунда кыймыл чектелет

Ош базарында сатуучулар эттин бааларын кантип сактап жатканы текшерилди

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18