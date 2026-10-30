USD87.45EUR97.41RUB1.09
24.kg

Бишкектеги Ботаникалык бакчага эмки жазда беш миң түп дарак отургузулат

10:50, 30 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Бишкектеги Ботаникалык бакчага 2027-жылдын май айынын аягына чейин беш миң түп дарак отургузуу пландалууда. Бул тууралуу 24.kg агенттигине Улуттук илимдер академиясынын «Энвер Гареев атындагы Ботаникалык бак» илим-издөө институтунун директору Нурлан Албанов билдирди.

Анын айтымында, отургузуу планы менен схемасы даярдалып, көмөкчү чарбалар жумушту баштады.

«Негизинен бул биздин климатка ылайыкташкан өсүмдүктөр. Ата мекендик питомниктер менен кызматташабыз», — деди Нурлан Албанов.

Ал ошондой эле бакты реконструкциялоо учурунда бадалдардын инвазивдүү сорттору жулунганын белгиледи.

«Кандай мелде багы жыш токойго айлантып жиберген, өзүбүз аралап өтө албай калганбыз. Андан арылып, аймакты тазалап жатабыз, ал эми элге бардык дарактарды жулуп жаткандай көрүнүүдө. Бул андай эмес. Түп тамырынан бери биригип кеткендиктен, балким айрымдары кошо жулунуп кеткендир — мелде багы өзү гана өспөстөн, башка өсүмдүктөрдү «муунтуп», азыктандырууну тартып алат, анын айынан жакын жайгашкан дарактар куурап, жок болот», — деп түшүндүрдү Нурлан Албанов.

Тема боюнча материалдар

Бишкек мэриясында мыйзам бузуулар боюнча 44 материал иликтенүүдө

МинКаб Бишкекти пландоо жана куруу эрежелеринин аткаруучусун аныктады

Кыргызстанда жеңил автоунаалардын саны 1,4 миллионго жетти

Жай бүттү. Бүгүн Бишкекте фонтандар өчүрүлөт

«АгроТехЭкспо» жана «Алтын күз» көргөзмөсү: Бишкектин борборунда кыймыл чектелет

Ош базарында сатуучулар эттин бааларын кантип сактап жатканы текшерилди

Бүгүндөн тарта Бишкекте № 37 жаңы автобус каттамы ишке кирет

Бишкектеги Панфилов атындагы сейил багында жаңы амфитеатр ачылды

Бишкекте № 57 жаңы автобус каттамы ишке кирди

Бишкектин Ала-Тоо аянты аймагында 10-октябрда жол кыймылына чектөө кирет. Себеби

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18