USD87.45EUR97.89RUB1.08
24.kg

Бишкек менен Алматы шаардык көйгөйлөрдү биргелешип чечүүнү макулдашты

10:38, 02 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Бишкек менен Алматы транспорт, шаар куруу, санариптештирүү жана турак жай-коммуналдык чарба тармактарында кызматташууну кеңейтүүнү көздөп жатышат. 2026-2030-жылдарга карата иш-чаралардын планына Кыргызстандын борбор калаасынын мэриясы жана Алматы акимчилиги кол коюшту.

Муниципалитеттен билдиришкендей, документке 30-октябрда Кыргызстан менен Казакстандын экинчи аймак аралык кызматташуу форумунун алкагында кол коюлду.

ооооо.png

Документ эки шаардын боордоштук мамилелерин мындан ары чыңдоого жана практикалык кызматташтыгын кеңейтүүгө багытталган. Планда соода-экономикалык, инвестициялык, илимий-техникалык жана гуманитардык багыттарда биргелешкен демилгелерди ишке ашыруу, муниципалдык башкаруу, архитектура, шаар куруу, транспорт, санариптештирүү жана турак жай-коммуналдык чарба тармактарында тажрыйба алмашуу каралган.

Ошондой эле маданий, билим берүү, жаштар жана спорт багыттарындагы байланыштарды өнүктүрүүгө, шаардык чөйрөгө заманбап чечимдерди жана алдыңкы тажрыйбаларды киргизүүгө өзгөчө көңүл бурулат.

Иш-чаралар планын ишке ашыруу эки тараптуу кызматташтыкты жандандырууга, шаардык башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатууга, шаардык чөйрөнүн сапатын жакшыртууга жана Бишкек менен Алматынын туруктуу өнүгүүсү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө өбөлгө болот.

Тема боюнча материалдар

Бишкектеги Ботаникалык бакчага эмки жазда беш миң түп дарак отургузулат

Бишкек мэриясында мыйзам бузуулар боюнча 44 материал иликтенүүдө

МинКаб Бишкекти пландоо жана куруу эрежелеринин аткаруучусун аныктады

Кыргызстанда жеңил автоунаалардын саны 1,4 миллионго жетти

Жай бүттү. Бүгүн Бишкекте фонтандар өчүрүлөт

«АгроТехЭкспо» жана «Алтын күз» көргөзмөсү: Бишкектин борборунда кыймыл чектелет

Ош базарында сатуучулар эттин бааларын кантип сактап жатканы текшерилди

Бүгүндөн тарта Бишкекте № 37 жаңы автобус каттамы ишке кирет

Бишкектеги Панфилов атындагы сейил багында жаңы амфитеатр ачылды

Бишкекте № 57 жаңы автобус каттамы ишке кирди

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18