USD87.45EUR98.00RUB1.08
24.kg

Баланы куткарып калган. Бекен Асанбеков эрдиги үчүн сыйланды

13:40, 27 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Социалдык тармактардын сууга кулап түшкөн балага жардамга келип, кайдыгер эместигин жана эрдигин көрсөткөн борбор калаанын тургуну тартылган видеожазуу кеңири тарады.

Эркек кишинин өз убагындагы чечкиндүү аракеттеринин аркасында бала куткарылып калган.

көрсөткөн эрдиги, жан аябастыгы жана жигердүү жарандык позициясы үчүн Бишкек шаардык Ички иштер башкы башкармалыгы борбордун тургуну Бекен Асанбековго ыраазычылык билдирип, ыраазычылык катын тапшырды.

порлдджж.png

Бул аракет — жарандык жоопкерчиликтин, адамгерчиликтин жана кыйынчылыкка кабылгандарга жардамга келүүгө даярдыктын жаркын үлгүсү. Мындай аракеттер өзгөчө урматтооого татыктуу жана бүткүл коом үчүн, өзгөчө өсүп келе жаткан муун үчүн татыктуу үлгү болуп саналат.

Бишкек шаардык ИИББ жарандарды айланасында болуп жаткан окуяларга кайдыгер карабоого, бири-бирине жардам берүүгө, айланасындагылардын коопсуздугу үчүн кам көрүүгө жана жоопкерчиликтүү болууга чакырды. Ошол эле учурда, өзгөчө кырдаалдарда биринчи кезекте өз коопсуздугу үчүн тобокелчиликтерди баалап, токтоосуз түрдө өзгөчө кырдаалдар кызматтарына кайрылуу зарылдыгы эскертилди.

Тема боюнча материалдар

Орусиядан Кыргызстанга 4,5 миллион сомдук баңгизат ташылып келген

Новопавловкада өспүрүмдүн сабалышы боюнча кылмыш иши козголду

Тааныштары аркылуу жардам берүүнү убада кылган: Өзгөндө шектүү кармалды

«Саясий өңүт жок». ИИМ башчысы Сыймык Жапыкеевдин билдирүүсүнө жооп берди

Бишкектеги массалык жол кырсыгынан эки адам жабыркады

Ош шаарында мас абалында рулга отурган айдоочу кармалды

600 миң сомго жакын айып пул: Чүй облусунда мигранттар текшерилди

Сыргак Кенжебаев бир айга камакка алынды

Кыргызстанда күч түзүм кызматкерлеринин айлык акы жана пенсиялары жогорулатылат

«Мыйзамсыз мигрант»рейдди: Бишкекте 30дан ашык чет өлкөлүк кармалды

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18