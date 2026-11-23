Ала-Арчадагы өспүрүмдүн өлүмү. ӨКМ башчысы адамдык факторду моюнга алды
Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министри Канатбек Чыныбаев Ала-Арчада каза болгон 14 жаштагы өспүрүмдүн жардам сурап кайрылуусуна өз убагында чара көрүлбөй калышына адамдык фактор себеп болгонун билдирди. Бул тууралуу ал 23-ноябрда Жогорку Кеңештин убактылуу депутаттык комиссиясынын жыйынында маалымдады.
ӨКМдин ички иликтөөсүнүн алдын ала жыйынтыктарына ылайык, жардам сураган кайрылуу диспетчердик кызматтын деңгээлинде эле калып, андан аркы тиешелүү чаралар көрүлгөн эмес.
Мекеме башчысы болгон окуя үчүн толук жоопкерчиликти өзүнө алууга даяр экенин айтты. Анын сөзүнө караганда, кырсыктын жагдайларын учурда Аскер прокуратурасы териштирип жатат.
«Ички талдоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча, окуяга адамдык фактор себеп болгон. Жардам сураган кайрылуу диспетчердик кызматтын деңгээлинде калып калган», — деди министр.
Ал азыркы учурда издөө-куткаруу операцияларын уюштуруу жана өткөрүү алгоритмдери кайра каралып жатканын кошумчалады.
Жогорку Кеңештин 2026-жылдын 11-ноябрындагы токтому менен түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын жыйыны Ала-Арчадагы өспүрүмдүн өлүмүнүн жагдайларына, куткаруучулардын аракеттерине жана ыкчам кызматтардын өз ара аракеттенүүсүнө арналды.
Комиссиянын төрагасы Улугбек Ормонов депутаттардын башкы милдети — болгон окуянын себептерин аныктоо, жооптуу мамлекеттик органдардын ишине баа берүү жана мындай трагедияларга жол бербөөгө мүмкүндүк берүүчү сунуштарды иштеп чыгуу экенин баса белгиледи.
Депутат Табылды Муратбеков трагедия ӨКМ түзүмүндөгү системалуу көйгөйлөрдү ачыкка чыгарганын билдирди. Анын пикиринде, тоо туризминин популярдуулугу өсүп жаткан шартта мамлекет жүрүштөргө чыккан жарандардын коопсуздугун камсыз кылышы керек.
Депутаттар ошондой эле куткаруучуларды даярдоо, алардын медициналык жана альпинисттик көндүмдөрү, заманбап жабдуулар менен камсыздоо жана мамлекеттик органдардын ортосундагы өз ара аракеттенүү маселелерин көтөрүштү.
Атап айтканда, Гүлшаркан Култаева ӨКМдин бөлүмдөрү башка операциялар менен алек болсо, кошумча куткаруу кызматтарын тартуу мүмкүнчүлүгүн кароону сунуштады.
Туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысы Эдуард Кубатов бийиктиги 7 миң метрден ашкан тоо чокуларына чыгууга уруксат берүү маселеси каралып жатканын билдирди.
Мындан тышкары, популярдуу туристтик каттамдарда коомдук куткаруу постторун түзүү жана массалык жүрүштөрдүн коопсуздугун камсыздоо боюнча чаралар иштелип чыгууда.
Эске салсак, 7-ноябрда 14 жаштагы Амир Кунакунов Ала-Арча тоолорунда Адыгине чокусунан түшүп келе жатып адашып калган. Саат 19:02де өспүрүм 112 кызматына чалып, өз алдынча жол таба албай жатканын кабарлаган.
Издөө-куткаруу операциясы эки күнгө созулган. 9-ноябрда өспүрүмдүн сөөгү Электро чокусунун аймагынан табылган.
Куткаруу операциясын уюштуруунун жагдайлары жана ыкчам кызматтардын өз убагында чара көрүшү коомчулукта резонанс жараткан. Жооптуу мекемелердин ишин иликтөө үчүн Жогорку Кеңеш убактылуу депутаттык комиссия түзгөн.