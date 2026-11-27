9-декабрдан тарта Кыргызстанда мопед жана скутерлерди каттоо башталат
9-декабрдан тарта Кыргызстанда мопед, скутерлер, мотороллер, электроскутерлер жана ушул сыяктуу транспорт каражаттарын мамлекеттик каттоого милдеттүү болот. Бул тууралуу Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти.
Өзгөртүүлөр 2026-жылдын 5-июнундагы № 81 мыйзамда каралган. Мопедди башкаруу үчүн А1 категориясындагы айдоочулук күбөлүк талап кылынат.
Бензин кыймылдаткычы бар мопеддерге кыймылдаткычынын көлөмү 50 куб сантиметрден ашпаган транспорт каражаттары кирет.
Ведомствонун маалыматы боюнча, 2026-жылдын алгачкы он айында Бишкекте мотоциклдердин, скутерлердин, самокаттардын жана электровелосипеддердин катышуусунда 372 жол кырсыгы катталган. Кырсыктардан 19 адам каза болуп, дагы 379 киши жаракат алган.