Кыргызские фильмы, которые стоит посмотреть обязательно

На афишах местных кинотеатров чуть ли не каждый месяц появляются новые кыргызские фильмы. Жанры разные: от комедии до триллеров. Еще чаще в новостях читаем, как отечественные режиссеры получили награды на международных фестивалях.

24.kg опросило несколько представителей сферы кинематографии Кыргызстана и подготовило список фильмов, которые надо посмотреть обязательно.

«Кыргызское чудо»

Знакомство с миром кыргызского кино надо начинать с фильмов, которые создали в 1960-80-х годах. Этот золотой фонд называют «кыргызским чудом».

Фото из интернета. Кадры из фильма «Первый учитель»

Фильмы «Зной», «Джура», «Трудная переправа», «Первый учитель», «Небо нашего детства», «Материнское поле», «Выстрел на перевале Караш», «Засада», «Улица», «Белый пароход», «Красное яблоко», «Мужчины без женщин» и другие прославили кыргызский кинематограф на весь мир.

«Неизвестный маршрут»

Фильм режиссера Тимура Бирназарова «Неизвестный маршрут» описывает социально-политическое положение в 2000-х годах. В одном автобусе, который сошел со своего маршрута, собрались разные люди: чиновник, священнослужитель, сектант, девушка легкого поведения, вор и жители села.

Между ними возникают конфликты из-за непримиримости взглядов. Все действия происходят в автобусе.

Фото из интернета. Кадры из фильма «Неизвестный маршрут»

Конечно, все совпадения случайны, но в фильме можно найти сходство героев с некоторыми политиками и общественными деятелями.

«Курманжан Датка»

Историческая эпопея, снятая режиссером Садыком Шер-Ниязом, для многих на первом месте среди современных кыргызских фильмов. Образ алайской царицы замечательно сыграли актрисы — Жамал Сейдакматова, Назира Мамбетова и Элина Абай кызы.

Фото из интернета. Кадры из фильма «Курманжан Датка»

Смелая, мудрая Курманжан с молодости знала себе цену и сама сделала выбор спутника жизни.

Фильм сопровождается завораживающими сценами на фоне красивого пейзажа гор.

«Кентавр»

Как и другие фильмы Актана Арым Кубата, «Кентавр» — социальная драма, рассказывающая о мужчине с верой в правду. Главный герой по прозвищу Кентавр взял на себя задачу очистить народ от гнева богов и вернуть их могущество.

Зная, что когда-то люди боготворили лошадей, он выступает против их убийства. Кентавр ворует их из конюшен односельчан и отпускает на волю. Но финал трагичен — главный герой, которого сыграл сам режиссер, погибает.

Фото из интернета. Кадры из фильма «Кентавр»

В 2018 году «Кентавр» вошел в шорт-лист «Лучших иностранных фильмов» премии «Оскар».

«Время стойких» (Кок-бору)

Один из самых красивых фильмов о национальном виде спорта. Фильм повествует о единстве жителей села, отношениях отца и сына, затрагивает проблему коррупции, роль СМИ, любви и предательства.

Фото из интернета. Кадры из фильма «Время стойких»

Кстати, фильм режиссера Руслана Акуна «Салам, Нью-Йорк», рассказывающий об истории одаренного юриста Баатыра, который отказывается от американской мечты ради борьбы против коррупции в Кыргызстане, тоже рекомендуется к просмотру.

«Аврора»

Фильм стоит посмотреть хотя бы из любопытства, ведь он вошел в лонг-лист премии «Оскар» и получил хороший отзыв мастеров кинематографии Кыргызстана за своеобразный взгляд.

Фото из интернета. Кадры из фильма «Аврора»

Режиссер — Бекзат Пирматов. Фильм снят в духе «Криминального чтива».

«Жоо кулук»

Сложная история жизни подростка Жекшена мало кого оставит равнодушным к проблемам детей из уязвимых социальных слоев. Главному герою, несмотря на возраст, приходится решать взрослые проблемы. Его мать бросила мужа-алкоголика и вышла замуж за другого, а Жекшен решил остаться с папой и взял в свои руки решение семейных проблем.

Как школьнику оплатить ремонт школы? Расплатиться с долгами отца?

Жекшен использует способности бегуна и участвует на «тушоо тоях», выигрывая денежные призы.

Фото из интернета. Кадры из фильма «Жоо кулук»

«Напарниктер»

Из последних коммерческих фильмов несколько молодых режиссеров предложили посмотреть именно этот. В кинотеатрах недавно показали вторую часть комедийной истории двух напарников — сотрудников уголовного розыска.

Фото из интернета. Съемки фильма «Напарниктер»

Наши киношники признали, что сначала не верили, что кавээнщики смогут снять фильм, но, как оказалось, их работа стала не только кассовой, но и хорошим творческим проектом.

«Жамгырдан кийин»

Не только жертвы ала качуу, но и множество женщин страны, которые по принуждению родителей вышли замуж, увидят себя в фильме «Жамгырдан кийин». Как было бы, поддержи их родные, не испугавшись осуждения родственников и соседей?

Сценарий художественного фильма написала американка Юджиния Чанг, используя рассказы реальных героев — женщин Кыргызстана.