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Экономика

Кыргызстану удалось снизить внешний долг перед восемью кредиторами

С января по июнь 2018 года внешний долг Кыргызстана снизился на $272 миллиона. Об этом сообщило Министерство финансов.

Республике удалось сократить долги перед восемью кредиторами. Так, долг МВФ сократился на $17 миллионов, перед Международной ассоциацией развития — на $14 миллионов, перед Азиатским банком развития — на $12 миллионов, перед немецким банком KfW — на $3 миллиона, перед Европейским союзом, Кувейтским фондом арабского экономического развития и Северным фондом развития — по $1 миллиону.

На 1 июля долг зарубежным кредиторам составил $3 миллиарда 809 миллионов.

Однако самое большое сокращение внешнего долга произошло из-за списанией Россией $240 миллионов. На сегодня Кыргызстан ей ничего не должен.

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В то же время перед шестью кредиторами долги Кыргызстана выросли. Евразийскому банку развития страна стала должна больше на $6 миллионов, Японскому агентству международного сотрудничества — на $5 миллионов, Экспортно-импортному банку Китая — на $3 миллиона.

Еще по $1 миллиону больше Кыргызстан стал должен Исламскому банку развития, Международному фонду сельхозразвития и Саудовскому фонду развития.
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