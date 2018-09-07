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Общество

Кыргызстану предлагают отдать долг Китаю за счет советских активов граждан

Совет старейшин кыргызских родов предлагает отдать долг КР Китаю за счет советских активов граждан. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщили представители ССКР.

По их словам, у Кыргызстана есть все возможности на основании международного права вернуть активы граждан, накопленные еще в советское время. 

«Это средства наших дедушек и бабушек. Мы имеем полное право вернуть наши активы. В истории была подобная практика. Например, Германия вернула долги времен Первой мировой войны. Известно, что активы СССР составляют 85 процентов от мировых средств. Хочу также отметить, что наши граждане официально не выходили из гражданства СССР», — сказал руководитель исполкома Совета старейшин Таалай Эсеналиев.

Таалай Эсеналиев отказался озвучить точную сумму активов граждан Кыргызской ССР, ссылаясь на то, что не уполномочен это делать. Но, по его словам, есть специальная организация, которая работает с имуществом, оставленном на счетах Советского Союза.

Он сообщил, что 2018 год — это последний срок подачи заявок на возвращение активов в страну.

Член ССКР Марат Усманов отметил, что объема активов достаточно не только для погашения внешнего долга Кыргызстана, но и для погашения долга всех стран бывшего СССР.

«По некоторым расчетам, в прошлом году прибыль от активов на каждого гражданина СССР,  проживающего на территории России, составила 306 миллионов рублей», — заявил Марат Усманов.
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