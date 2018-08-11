Госдолг Кыргызстана. Каждый житель страны должен $705

По итогам января-июня 2018 года на каждого кыргызстанца приходится по $705 государственного долга страны. За месяц долговое бремя уменьшилось на $2,2.

По данным Министерства финансов, на 30 июня 2018 года объем государственного долга (внешний + внутренний) составил $4 миллиарда 411,03 миллиона (300 миллиардов 744,06 миллиона сомов). В том числе внешний долг сложился в сумме $3 миллиарда 809,19 миллиона (259 миллиардов 710,58 миллиона сомов), внутренний — $585,33 миллиона (41 миллиард 33,49 миллиона сомов).

Стоит отметить, что больше всего Кыргызстан должен Экспортно-импортному банку Китая — $7 миллиардов 703,69 миллиона. С начала года показатель вырос на $2,45 миллиона. В структуре внутреннего долга наибольшую долю занимает задолженность по государственным казначейским облигациям — $546,57 миллиона.

На сегодня внешний долг составляет 48,3 процента ВВП.

Из данных Нацстаткома следует, что на 1 января 2018 года население страны составило 6 миллионов 256,7 тысячи человек. При этом средняя заработная плата в Кыргызстане по итогам мая равнялась 15 тысячам 397 сомов. Чтобы погасить госдолг страны, каждый кыргызстанец должен отдать 3,1 средних зарплаты.

Напомним, правительство Кыргызстана намеревается открыть счет для погашения государственного долга. Кыргызстанцам предлагают перечислить средства, чтобы уменьшить долговое бремя страны. Однако большинство читателей 24.kg предложили погасить госдолг имуществом коррупционеров.