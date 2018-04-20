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Экономика

За пять лет доля КНР во внешнем долге Кыргызстана выросла с 2 до 44 процентов

За последние пять лет доля Китая во внешнем долге Кыргызстана выросла с 2 процентов до 44. Об этом сообщил сегодня на заседании парламента депутат от фракции «Бир Бол» Акылбек Жапаров.

Он отметил, что на сегодня долг страны составляет 58 процентов к ВВП.

На обслуживание внешнего долга в 2018 году уйдет $191 миллион. Через пять лет эта цифра достигнет уже $320 миллионов. Это очень большая нагрузка для страны.

Акылбек Жапаров
Депутат выразил обеспокоенность долгом Кыргызстана Китаю. По его словам, в течение пяти лет Кыргызстан должен выплатить Экспортно-импортному банку Китая $1,5 миллиарда наличными.

«Это результат неправильной политики властей. В соглашениях с Экспортно-импортным банком Китая написано, что долг не подлежит списыванию, а его срок — продлению. В 2012 году, когда я был министром финансов, то отказался подписать соглашение с китайским банком. Тогда вместо меня документ подписал мой заместитель, и нас отправили в отставку», — сообщил Акылбек Жапаров.
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