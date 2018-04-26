Кыргызстан относится к группе стран с умеренным уровнем госдолга

Азиатский банк развития относит Кыргызстан к группе стран с умеренным уровнем государственного долга. Об этом сегодня сообщила журналистам старший экономист представительства АБР в КР Гулькаир Тентиева.

По ее словам, по итогам 2017 года госдолг республики достиг 56 процентов ВВП. Это говорит о среднем уровне долговой нагрузки. При этом не только Азиатский банк развития, но и другие партнеры Кыргызстана по развитию внимательно следят за состоянием госдолга республики.

«Долг страны должен быть устойчивым. АБР выделяет Кыргызстану средства так, что половина суммы — это кредит с низкой ставой, а вторая — грант. Это делается и для того, чтобы задолженность не ложилась серьезным бременем на бюджет республики», — подчеркнула Гулькаир Тентиева.