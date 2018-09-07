Совет старейшин кыргызских родов: Суверенитет страны в опасности

Суверенитет, идентичность, имидж и существование Кыргызстана в опасности. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщили представители Совета старейшин кыргызских родов (ССКР).

Совет обеспокоен суммой внешнего долга КР перед Китаем.

«Сумма огромная и неподъемная. В СМИ открыто говорят, что под видом выдачи кредитов Китай внедряет в страну свой потенциал колонизации и механизмы надгосударственного управления. Часто основной целью выдачи кредитов Китаем служит не прибыль, а приобретение территорий или особо важных объектов стран-должников в обмен на списание кредитов», — заявил координатор экспертной группы по разработке стратегии развития КР Марат Усманов.

Совет старейшин направил свое предложение по решению проблем внешнего долга президенту Сооронбаю Жээнбекову и правительству.