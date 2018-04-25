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Экономика

За три месяца на выплаты госдолга Кыргызстана потратили 5,2 миллиарда сомов

За январь-март 2018 года из республиканского бюджета на обслуживание государственного долга потратили 5 миллиардов 223,2 миллиона сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

На погашение внешнего долга выделили 2 миллиарда 626 миллионов 108 тысяч сомов, внутреннего — 2 миллиарда 597 миллионов сомов. При этом на 28 февраля государственный долг страны составил $4 миллиарда 40,26 миллиона (299 миллиардов 760,17 миллиона сомов).

В 2017 году всего на обслуживание госдолга потратили 20 миллиардов 628,35 миллиона сомов. А сам госдолг достиг $4,5 миллиарда (311 миллиардов 846,17 миллиона сомов).
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