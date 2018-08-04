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Экономика

На обслуживание госдолга Кыргызстана в июле потратили 1,6 миллиарда сомов

В июле на обслуживание государственного долга Кыргызстана потратили 1 миллиард 692,2 миллиона сомов. Об этом сообщило Министерство финансов.

По данным Центрального казначейства, на 1 августа 2018 года расходы республиканского бюджета составили 10 миллиардов 176 миллионов 156,7 тысячи сомов. В том числе на зарплату бюджетников потратили 1 миллиард 961 миллион 810,9 тысячи сомов, на выплату пособий по социальной помощи — 683 миллиона 973,2 тысячи сомов, пособий по социальному обеспечению — 3 миллиона 567,3 тысячи сомов.

На обслуживание внутреннего долга истратили 1 миллиард 692 миллиона 112,8 тысячи сомов, внешнего — 515 миллионов 899,4 тысячи сомов.

«Расходы по статье «Здания и сооружения» составили 1 миллиард 184 миллиона 497,1 тысячи сомов. Остальные средства выделили по другим защищенным и незащищенным статьям расходов», — говорится в сообщении.
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