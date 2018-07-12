В 2017 году на обслуживание внешнего долга потрачено $157,3 миллиона

В 2017 году в Кыргызстане на обслуживание государственного внешнего долга потрачено $157,3 миллиона, или 10 миллиардов 832,4 миллиона сомов. Об этом сказано в отчете Счетной палаты по итогам аудита деятельности Национального банка.

Отмечено, что общий объем номинального внешнего долга КР на конец 2017 года составил $4 миллиарда 80,6 миллиона, или 53,9 процента к ВВП. При этом в прошлом году исполнение финансовых обязательств КР по обслуживанию внешнего долга производилось в полном объеме и в установленный срок.

89 процентов задолженности приходилось на обязательства перед Всемирным банком, Азиатским банком развития и Международным валютным фондом. В структуре двустороннего долга основными кредиторами КР являлись Китай, Россия и Япония, занимавшие в совокупности 90 процентов двусторонней задолженности.

В 2017 году основная сумма долга уменьшилась на $106,9 миллиона. По процентам и штрафам выплачено $50,4 миллиона.

«В разрезе многосторонних кредиторов большая часть платежей (86,2 процента) была направлена на обслуживание займов от Азиатского банка развития, Всемирного банка и Международного валютного фонда. В структуре двусторонних займов подавляющая часть средств (83,1 процента) пришлась на обслуживание займа от Экспортно-импортного банка Китая», — говорится в сообщении.