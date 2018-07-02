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Экономика

Куда делись деньги, собранные народом для погашения госдолга? Знает Минфин

В Министерстве финансов ИА «24.kg» рассказали, как потратили собранные на погашение государственного долга народные деньги.

Напомним, в 2007 году Алмазбек Атамбаев подписал распоряжение о создании народного счета в Национальном банке. Первый сомовый счет открыли в июне. Закрыли 24 июля 2012-го.

За все время собрали всего 803 тысячи 817,77 сома.

Второй народный счет тоже открыли в 2007 году, но в долларах. Собрали еще меньше — $3 тысячи 350. Закрыли его в 2012-м, а деньги конвертировали в сомы (157 тысяч 955,85).

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В Министерстве финансов рассказали, что при создании счетов был сформирован Наблюдательный совет. Он контролировал движение средств. В ведомстве подтвердили, что деньги действительно поступили на счета Центрального казначейства в доходную часть бюджета.

«Решением Наблюдательного совета от 6 марта 2012-го все средства направлены на погашение внешнего долга. В том же году постановление правительства о создании народного счета признано утратившим силу, поэтому его закрыли», — прокомментировали в Минфине.
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