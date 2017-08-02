ЕЭК: в Кыргызстане вырос объем всех видов перевозок

В результате переноса транспортного контроля между Кыргызстаном и Казахстаном на внешнюю границу республики в 2016 году объем автотранспортных перевозок по сравнению с 2015 годом увеличился на 4 процента, грузовых — на 7 процентов. Об этом сегодня на круглом столе на тему «Евразийская интеграция: актуальные вопросы и развитие транспорта и инфраструктуры» сообщил член коллегии по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Адамкул Жунусов.

По его словам, на железнодорожном транспорте также положительная динамика: по сравнению с 2015 годом в 2016 году объем перевозок увеличился на 33 процента и составил 1,7 миллиона сомов.

Адамкул Жунусов добавил, что с 2017 года введение унифицированного железнодорожного тарифа и предоставление равного доступа к морским портам тоже дали толчок к росту перевозок.