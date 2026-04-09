Отказ выдать данные дольщиков: глава ГНС пригрозил строителям выемкой документов

Председатель Государственной налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов в ходе диалога с представителями строительного сектора жестко обозначил позицию ведомства относительно получения данных о дольщиках.

Отвечая на жалобы бизнесменов на инспекторов, которые приходят в гражданской одежде и требуют списки клиентов без судебных решений, глава ГНС призвал предпринимателей не вступать в юридические споры. По его словам, попытки скрыть информацию или затянуть процесс предоставления документов бессмысленны, так как у Налоговой службы достаточно рычагов влияния.

Если строительные компании откажутся выдавать списки добровольно, Налоговая служба задействует силовые структуры. Алмамбет Шыкмаматов

Он подчеркнул, что ГНС может обратиться в МВД, и тогда выемка документов пройдет в гораздо менее комфортном для бизнеса режиме. «Зачем на ровном месте спорить? Просто отдайте папку», — резюмировал чиновник, добавив, что государственные органы в любом случае получат нужные сведения, и бизнесу выгоднее демонстрировать открытость.

В ответ на опасения застройщиков о нарушении коммерческой тайны и защите персональных данных клиентов, глава ГНС заверил, что ведомство несет полную ответственность за сохранность информации. Он отметил, что в службе строгий контроль, и сотрудники регулярно подвергаются дисциплинарным взысканиям за грубость или превышение полномочий.

Если произойдет утечка налоговой тайны третьим лицам или конкурентам, Алмамбет Шыкмаматов пообещал проводить тщательные служебные расследования и наказывать виновных.

Вместе с тем председатель ГНС признал необходимость соблюдения определенных процедурных формальностей. Он подтвердил, что инспектор должен предъявлять официальный запрос за подписью начальника районного управления, где четко прописано основание проверки — будь то камеральная, выездная или внеплановая инспекция. Это необходимо, чтобы в системе оставался «след», позволяющий позже проверить законность действий самого налоговика и целевое использование полученных им данных.